Mitarbeiterin des Entschädigungsfonds klagt Publizisten Stephan Templ

Templ soll der Mitarbeiterin Fehlverhalten vorgeworfen haben

Wien – Eine Mitarbeiterin des Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus klagt den wegen schweren Betrugs vor Gericht gestandenen Publizisten Stephan Templ. Konkret gehe es um Unterlassung und öffentlichen Widerruf von unwahren, ehrenrührigen beziehungsweise kreditschädigenden Behauptungen im Zuge des Strafverfahrens, teilte die Parlamentsdirektion am Mittwoch mit.

Templ hatte 2005 im Namen seiner Mutter einen Antrag auf Restitution eines Anteils an einem herrschaftlichen Gebäude in der Schmidgasse in Wien-Josefstadt gestellt, das den jüdischen Besitzern – darunter die Großeltern Templs – in der NS-Zeit geraubt worden war. Die Forderung wurde zuerkannt, was der Mutter den geltend gemachten Zwölftelanteil an der Liegenschaft und im weiteren Verlauf 1,1 Millionen Euro einbrachte. Templ hatte allerdings die Existenz einer Schwester der Mutter verschwiegen.

Behauptungen im Zuge des Verfahrens

Templ wurde vorgeworfen, die Republik Österreich geschädigt zu haben, weil sich der Zuspruch an die Mutter – wäre die Existenz der ebenfalls restitutionsberechtigten Tante bekannt gewesen – um die Hälfte reduziert hätte. Templ soll die nun geklagten Behauptungen im Zuge des gegen ihn geführten Verfahrens sowie in der Zeit danach wiederholt verbreitet haben, wirft ihm die Mitarbeiterin des Entschädigungsfonds nun vor.

Er habe der Klägerin unter anderem wahrheitswidrig vorgeworfen, einen Antrag rechtswidrig nicht an die Republik Österreich, sondern an andere Personen zugestellt zu haben, und ihr dabei eine Kollaboration zwischen Schiedsinstanz und, so Templ, "Holocaust-Business" unterstellt. Zudem habe Templ behauptet, die Mitarbeiterin des Entschädigungsfonds habe ihn vor Gericht zu Unrecht "schwer belastet", womit er eine Falschaussage suggeriere und ihr letztlich ein strafbares Verhalten vorwerfe.

Die Rechtsvertretung von Templ war am Mittwoch vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. (APA, 29.3.2017)