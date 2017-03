Häupl: Ämtertrennung "kommt nicht infrage"

Im Flügelstreit der Wiener SPÖ klärte Michael Häupl seine Zukunftspläne: Er bleibt Bürgermeister und kandidiert als Parteivorsitzender. Nach der Nationalratswahl könne man reden

Wien – Das Krisentreffen von Bürgermeister Michael Häupl und den Kritikern innerhalb der Wiener SPÖ endete am Mittwoch nicht mit einer Beilegung des Konflikts. Häupl kündigte im Anschluss an das Treffen an, Bürgermeister zu bleiben und wie geplant erneut als Parteivorsitzender beim Landesparteitag anzutreten. Das dürfte die Parteirebellen, die eine Nachfolgeregelung fordern, nicht zufriedenstellen.

Häupl sagte, er werde auf Wunsch von Bundeskanzler Christian Kern "der Gesamtpartei bei der Nationalratswahl helfen". Erst danach könne man mit ihm "über alles reden. Und wenn ich alles sage, meine ich alles". Mehr verriet er über seine persönliche Zukunft nicht.Die Parteirebellen hätten ihm erstmals offiziell den Vorschlag der Trennung der Ämter des Bürgermeisters und Landesparteichefs unterbreitet: Das komme für ihn aber "nicht infrage". Ob er Streichungen bei seinem Ergebnis am Landesparteitag befürchtet? "Das glaube ich nicht, das hoffe ich nicht – und ich arbeite hart daran, dass es nicht dazu kommt", sagte Häupl.

Die Kritiker wollen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig als künftigen Bürgermeister ins Rennen bringen. Darauf angesprochen, ob dieser beim Parteitag als Gegenkandidat antreten werde, sagte Häupl, er habe beim Gespräch "nicht den Eindruck gehabt". Ob sich ein anderer Kandidat der Wahl stellen wird, könne er "zur Stunde nicht beurteilen". Sollte sich jemand dazu entscheiden, müsste er dies bis zum 8. April offiziell bekanntgeben.

"Respektvolles Gespräch"

Das Gespräch sei "sehr respektvoll" verlaufen, sagte Häupl. Und werde in der "Perspektivengruppe", die für Harmonie innerhalb der Partei sorgen soll, weitergeführt. Häupl hatte seine Kritiker nicht wie zunächst kolportiert im Rathaus getroffen, sondern im Büro des Wohnbaustadtrats in der benachbarten Bartensteingasse: Ludwig fungierte quasi als Gastgeber.

Vertreter von insgesamt neun Wiener Bezirksorganisationen hatten sich zu dem Krisengipfel angekündigt: Favoriten, Simmering, Hietzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Hernals, Döbling, und Liesing. Unter diesen Bezirksvorsitzenden oder -vorstehern befinden sich neben Ludwig (21. Bezirk) auch Ernst Nevrivy (22.), Nationalratspräsidentin Doris Bures (23.), der Ex-Klubchef im roten Parlamentsklub, Josef Cap (17.), oder der ehemalige Bundesgeschäftsführer Gerhard Schmid (13.). Aber auch aus den Innenstadtbezirken erschienen einzelne Abgeordnete zu dem Treffen – etwa Ernst Woller, Vizeparteichef im dritten Bezirk. "Die Grenzen sind nicht mehr ganz so klar. Die Brüche gehen bereits durch die Bezirke", heißt es aus der Wiener SPÖ.

Nicht ganz zufrieden zeigte sich der Bezirksvorsitzende der SPÖ-Simmering, Harald Troch. Dass aber "unverzüglich" nach den Nationalratswahlen über die Nachfolge Häupls gesprochen werden soll, sieht er zumindest als "Perspektive", wie er dem STANDARD nach den Gespräch sagte.

Neuer Stichtag

Nach der Häupl-Ankündigung ist der 5. April der nächste Stichtag für die Landespartei – mit Potential für weitere Konflikte. Für diesen Tag sind die Parteigremien angesetzt, um die Leitanträge für den Parteitag am 29. April zu beschließen. Die Anträge werden im Vorstand beschlossen. Im Vorjahr hatte ein bewusst flüchtlingsfreundlich formulierter Leitantrag für heftige interne Proteste aus dem rechten Lager der Landespartei gesorgt.

Für Aufregung könnte diesmal vor allem ein Antrag der sogenannten Sektion 8 sorgen. Dieser fordert die Abstimmung über ein Verbot von Gratiszeitungsboxen im öffentlichen Raum. Beim Landesparteitag 2011 wurde von den Delegierten etwa überraschend ein Antrag der Sektion 8 zum Verbot des Kleinen Glücksspiels in Wien angenommen – entgegen dem Willen der Parteispitze. Das Verbot trat 2015 in Kraft.

Kubik folgt Wehsely nach

Eine Neuerung gibt es in der SPÖ-Leopoldstadt. Gemeinderat Gerhard Kubik, von 1999 bis 2013 Bezirksvorsteher in der Leopoldstadt, wurde mit 93,9 Prozent zum neuen Bezirksparteivorsitzenden im Zweiten gewählt. Kubik folgt auf Ex-Stadträtin Sonja Wehsely, die im Jänner zu Siemens wechselte und ihre Parteifunktionen zurücklegte. (Oona Kroisleitner, David Krutzler, Christa Minkin, 29.3.2017)