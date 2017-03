Nichts zu holen für Gerald Melzer und Paszek

Auftakt-Niederlage für den Niederösterreicher bei Challenger in Frankreich – Vorarlbergerin gab auf

Paris – Österreichs in der Tennis-Weltrangliste zweitbeste Spieler haben bei Challenger-Turnieren Auftakt-Niederlagen erlitten. Sowohl der auf ATP-Rang 109 klassierte Niederösterreicher Gerald Melzer als auch die auf WTA-Rang 204 geführte Vorarlbergerin Tamira Paszek mussten in Frankreich schon früh ihre Sachen packen.

Der 26-jährige Melzer unterlag beim mit 35.000 Euro dotierten Hartplatz-Turnier in Saint Brieuc topgesetzt dem Weißrussen Egor Gerasimow in einer Davis-Cup-Generalprobe 4:6, 5:7. Beim 60.000-Dollar-Event in Croissy-Beaubourg gab Paszek bei ihrem Comeback nach sechswöchiger, wegen Schulterproblemen bedingter Pause gegen die Deutsche Anna Zaja bei 0:6, 0:2 auf. Ihr davor letztes Match hatte die 26-Jährige Mitte Februar in Surprise in den USA bei 0:6, 0:3 aufgegeben. (APA, 29.3.2017)