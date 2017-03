TV- und Radiotipps für Donnerstag

Am Schauplatz: Auf Glückssuche Was ist Glück überhaupt? Philosophen stellen diese Frage seit je, Glücksratgeber versuchen sie zu beantworten. Wissenschaftler beobachten und testen Menschen, um dem Glück auf die Spur zu kommen. Und manche Menschen machen sich einfach auf die Suche nach ihrem persönlichen Glück. Bis 22.00, ORF 2

Radiotipps für Donnerstag

15.00 MAGAZIN

Connected: Listening-Session mit Goldfrapp Nach längerer Pause meldet sich das englische Popduo Goldfrapp mit dem neuen Album Silver Eye zurück. Alison Goldfrapp über Pop, Schamanismus und die Touristenfalle Stonehenge. Bis 19.00, FM4

16.30 MAGAZIN

Hocknkabinett – Das Magazin für Arbeit und Alltag Die Sendung bringt Tipps und Tricks in Sachen Arbeitsrecht und Sozialversicherung und Beiträge zur Geschichte der Arbeit, etwa über verschwundene Berufe. Bis 17.00, Orange 94.0

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Chinas Mission Fußball-Großmacht Chinas Führung hat landesweit ein ehrgeiziges Fußballprogramm verordnet: Das Reich der Mitte soll zur Fußballgroßmacht werden, der WM-Titel ist für 2050 angepeilt. Aber die Kaufwut der Vereine hat auch Kritiker, gestritten wird über den richtigen Weg zur Fußballgroßmacht. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Korrekturen am Erbgut – Möglichkeiten und Risiken der Gentherapie Gentherapie kommt bisher nur für einige wenige Krankheiten infrage. Zwei Entwicklungen der vergangenen Jahre könnten dieser Therapieform neuen Schwung verleihen: induzierbare pluripotente Stammzellen als Ausgangsmaterial und Techniken, die das Erbgut gezielt verändern. Bis 19.30, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: "Lebt und arbeitet in Gmünd in Kärnten" Birgit Bachmann begann 1990 ihr Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Im gleichen Jahr stellte sie auch zum ersten Mal in Gmünd aus und wurde Gründungsmitglied der Kulturinitiative Gmünd. Renata Schmidtkunz spricht mit der Malerin und Grafikerin. Bis 22.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 30.3.2017)