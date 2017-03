Mann attackiert Polizisten nahe dem Kapitol in Washington

Mit Auto auf mehrere Beamte zugefahren

Washington – Nahe dem Kapitols in Washington hat ein Mann die Polizei mit einem Wagen angegriffen. Niemand wurde bei dem Vorfall am Mittwoch verletzt, der Täter wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er war den Angaben zufolge mit dem Fahrzeug offenbar absichtlich in ein Polizeiauto gekracht und hatte anschließend vergeblich versucht, mehrere Polizisten zu überfahren.

Die Beamten hätten bei dem Vorfall offensichtlich Schüsse abfeuert, hieß es bei der Polizei. Das Kapitol im Zentrum der US-Hauptstadt ist der Sitz des Kongresses. (APA, 29.3.2017)