Vom Jeep bis zum Käse-Auto

Ein Lexikon zeigt alle Fahrzeugarten – auch solche, die es gar nicht gibt

Kinder, die Autos blöd finden oder deren Eltern so denken, kann nur eines geraten werden: Finger weg von diesem Buch! Denn hier dreht sich ab Seite 1 alles nur um Autos. Der Schwede Carl Johanson legt für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr "Carls unglaubliches Auto Lexikon" vor. Hier findet sich jede Art von Fahrzeug – darunter auch viele, die es so eigentlich gar nicht gibt. Beispiele gefällig? Also: Schornsteinauto, Schlossauto, Käse-Auto, Handschuhauto usw. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Dazwischen finden sich "echte" motorisierte Fortbewegungsmittel, wie ein Jeep, ein Motorrad oder der Blutspende-Bus.

All das hat Johanson mittels bunter Illustrationen zusammengestellt, zum Durchblättern und Entdecken. Denn einen Text oder gar Erklärungen finden sich nicht in dem Buch. Lediglich die Namen der Gefährte werden angeführt. Ein Register listet die Vielzahl an Fahrzeugen dann alphabetisch auf. Kinder, die Autos schätzen, werden auf ihre Kosten kommen – und danach weitere ganz persönliche Modelle entwickeln. (Peter Mayr, 30.3.2017)