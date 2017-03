EU-Austritt Großbritanniens offiziell eingereicht

Britischer EU-Botschafter übergab Ratspräsident Donald Tusk Londons Schreiben – Tusk: "Keine Gewinner" durch Austritt

Brüssel/London – Erstmals seit Gründung der Europäischen Union hat mit dem Vereinigten Königreich ein Land seinen Austritt bei der Staatengemeinschaft beantragt. Der britische Botschafter Tim Barrow übergab das entsprechende Schreiben seiner Regierung im Beisein von Pressefotografen Mittwochmittag EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Damit haben das Vereinigte Königreich und die 27 EU-Staaten genau zwei Jahre Zeit, die Bedingungen für den Austritt zu klären. Beide Seiten rechnen mit schwierigen Verhandlungen.

EU-Ratspräsident Tusk teilte via Twitter in Brüssel mit, die Union habe das Austrittsgesuch erhalten. "Nach neun Monaten hat Großbritannien geliefert." Die britische Premierministerin Theresa May hatte die Erklärung zur Aktivierung von Artikel 50 der EU-Verträge am Dienstagabend in London unterzeichnet.

May rief ihre Landsleute am Mittwoch zum Zusammenhalt auf. Die Briten müssten zusammenstehen, "es gibt kein Zurück mehr", sagte die konservative Politikerin im Parlament in London wenige Minuten nach der Übergabe des Austrittsantrags in Brüssel. Eine starke EU sei auch nach dem Brexit im Interesse Großbritanniens.

Gleichzeitig wolle sie nicht auf Forderungen eingehen, Ausnahmeregelungen beim Brexit für einzelne Regionen zu treffen, sagte May – auch vor dem Hintergrund der Sezessionsbemühungen Schottlands. "Wir werden als ein Vereinigtes Königreich verhandeln".

guardian wires Theresa May spricht am Mittwoch im britischen House of Commons.

Tusk sieht durch den Brexit "keine Gewinner". Bei der Präsentation des sechsseitigen Austrittspapiers sagte Tusk am Mittwoch, es sei "kein fröhlicher Tag". Doch sei positiv, dass "die EU-27 dadurch entschlossener und auch geeinter" vorgingen. Es gebe aber "keinen Grund vorzugeben, es würde sich um einen fröhlichen Tag handeln. Weder in Brüssel noch in London." Die meisten Europäer und fast die Hälfte der britischen Wähler hätten den Wunsch geäußert, zusammenzubleiben und sich nicht zu trennen. "Aber gut, es gibt paradoxerweise auch beim Brexit etwas durchaus Positives zu vermelden. Die Gemeinschaft der 27 ist dadurch entschlossener", so Tusk.

Die EU-Kommission gab am Mittwoch in einem Statement bekannt, dass sie bereit sei für den Prozess, dem wir nun folgen müssen". In den Brexit-Verhandlungen werde die Europäische Union "als Einheit handeln und ihre Interessen wahren", erklärte die EU-Behörde. "Unsere erste Priorität wird sein, die Unsicherheit zu verringern, die durch die Entscheidung des Vereinigten Königreichs für unsere Bürger, Wirtschaft und die Mitgliedstaaten verursacht wurde"

Kurz sieht Wendepunkt erreicht

Der Weg ist nun frei für die zweijährigen Brexit-Verhandlungen, bei denen die Verflechtungen zwischen Großbritannien und der EU gelöst werden müssen. Mehr als 20.000 Gesetze und Regeln sind davon betroffen. Im März 2019 endet voraussichtlich die EU-Mitgliedschaft des Landes.

Die übrigen 27 Länder wollen ihre Verhandlungsposition bei einem Sondergipfel am 29. April festzurren. Bis Herbst 2018 sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein, damit das Abkommen noch rechtzeitig ratifiziert werden kann. Auf EU-Seite müssen das Europaparlament und der Rat ihre Zustimmung geben.

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) forderte anlässlich des britischen EU-Austrittsantrags einen "Kurswechsel". "Durch den Brexit ist die Europäische Union an einem Wendepunkt angelangt", erklärte Kurz am Mittwoch in einer Aussendung. Die EU müsse in "großen Fragen, wie zum Beispiel der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, stärker werden". Gleichzeitig forderte Kurz von Brüssel, sich in den "kleinen Fragen, die die Mitgliedstaaten oder Regionen selbst besser regeln können", wieder zurückzunehmen.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel erklärte am Mittwoch: "Für Deutschland ist es klare Richtschnur für die Verhandlungen, dass das Europa der 27 beieinanderbleibt". Das europäische Einigungswerk müsse weiterentwickelt und auch für künftige Stürme gerüstet werden. Großbritannien bleibe Nachbar, wie die EU auch für die Briten. "Wir brauchen einander", sagte Gabriel. "Wir sollten alles tun, um auch in Zukunft gute und freundschaftlichen Beziehungen mit London zu pflegen. ... Lasst uns Freunde bleiben!" (APA, red, 29.3.2017)