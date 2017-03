Beatframes entwickelt Kampagne für Swing Kitchen

Agentur bewirbt für das Unternehmen "Real Vegan Burger"

Wien – Nach einer Filiale in der Schottenfeldgasse eröffnet Swing Kitchen in Kürze auch eine Dependance in Wien-Josefstadt. Die Wiener Agentur Beatframes hat für das Unternehmen eine Online-Kampagne mit einem ersten Spot entwickelt, weiter sollen in Kürze folgen, heißt es in einer Aussendung. (red, 29.3.2017)

swing kitchen

Credits:

Kunde: Swing Kitchen | Kreativagentur: beatframes | Konzeption & Kreation: Maximilian Hecke, Matthias Neumayer | Filmproduktion: Slimline Film | Regie: Matthias Neumayer | Musik: Maxamillion Sound Branding | Cast (u.a.): Patrick Seletzky, Linda Holly, Isabel Schmidt