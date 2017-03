Umbau: Rechnungshof prüft ORF-Standortprojekt

Umbau am Küniglberg "als großes Bauvorhaben mit öffentlichen Geldern naturgemäß auf dem Radar" – Auch Verkauf des Funkhauses Gegenstand

Wien – Der Rechnungshof prüft nun das ORF-Standortprojekt. Das bestätigte RH-Sprecher Christian Neuwirth am Donnerstag auf APA-Anfrage. "Die Sanierung des ORF-Zentrums ist ein großes Bauvorhaben mit öffentlichen Geldern, und solche Bauvorhaben, wie etwa auch die Sanierung des Parlaments, stehen naturgemäß auf dem Radar des Rechnungshofs", sagte er der APA. Der Umbau des Küniglbergs wurde 2014 vom ORF-Stiftungsrat beschlossen. Kalkuliert wurde mit Kosten von 303 Millionen Euro.

Gegenstand der Prüfung mit dem Titel "ORF: Standortkonzentration – 1. Bauphase" ist zum einen die Sanierung des ORF-Zentrums am Küniglberg. "Es wird dabei etwa um die Projektorganisation für die Sanierung und die Wahrnehmung der Bauherrnaufgaben gehen", so Neuwirth. Ebenfalls anschauen will man sich den Verkauf des Funkhauses.

Wie lange die Prüfung dauert, könne man vorerst nicht abschätzen, betonte Neuwirth, zumal man ja erst am Beginn stehe. (APA, red, 29.3.2017)