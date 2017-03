Flüchtlingsstreit: Lopatka nennt Kerns Schreiben an die Komission irrelevant

Wenn, dann könnte Österreich klagen, sagt Lopatka, doch dann säße Kern in einem Boot mit Orban und Fico

Wien – Der Streit um die Umsetzung des auf EU-Ebene vereinbarten Relocation-Programms für Flüchtlinge lässt die Regierung nicht los. ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka hält den Brief, den Bundeskanzler Christian Kerns (SPÖ) in der Causa an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geschickt hat, für "irrelevant". Der Regierungschef will damit erwirken, dass Österreich von der Verpflichtung, gut 1900 Asylwerber aus Griechenland und Italien zu übernehmen, ausgenommen wird.

"Die EU ist ein Rechtskonstrukt mit rechtlichen Regeln, nach denen vorgegangen werden muss", wendet Lopatka ein. Kerns Ersuchen bemühe aber ausschließlich eine politische Legitimation und gehe deshalb ins Leere. Es sei auch völlig offen, auf Basis welcher Bestimmungen eine Aussetzung angestrebt werde.

Wenn, dann könnte sich Österreich so wie Ungarn und die Slowakei mit einer Klage gegen das Relocation-Programm wehren: "Dieser könnten wir uns anschließen. Dann wäre allerdings der Bundeskanzler in einem Boot mit Robert Fico und Victor Orban. Ich glaube nicht, dass sich der Bundeskanzler da wohlfühlen würde."

Der VP-Politiker attestiert Kern daher "Unsicherheit" und einen "Zick-Zack-Kurs". Es wäre besser gewesen, den Brief an den Ottakringer Bezirksvorsteher zu richten, spielte er auf die Aussage des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl (SPÖ), der über die im Raum stehende kurzfristige Übernahme von 50 jungen Flüchtlingen aus Italien gemeint hatte: "Die 50 nehme ich sofort in Ottakring."

Die EU-Kommission hat indessen bestätigt, dass Kerns Brief angekommen ist. "Wir haben den Brief erhalten", sagte ein EU-Kommissionssprecher am Mittwoch in Brüssel: "Der nächste Schritt ist, dass wir ihn lesen." (APA, red, 29.3.2017)