Flugzeug ging in Peru in Flammen auf: 141 Menschen gerettet

Boeing 737 kam bei Landung von Piste ab und fing Feuer

Lima – Ein Flugzeug mit 141 Menschen an Bord ist nach der Landung in der zentralperuanischen Kleinstadt Jauja von der Piste abgekommen und in Flammen aufgegangen. Es gab zahlreiche Leichtverletzte, aber keine Toten bei dem Unfall. Die Passagiere konnten die Boeing 737-300 rechtzeitig verlassen, teilte die Fluggesellschaft Peruvian Airlines mit.

Die Gründe für das Unglück sind noch ungeklärt. "Dank der Erfahrung des Piloten und der Professionalität der Besatzung ist größerer Schaden verhindert worden", betonte die Fluggesellschaft.

afpbb news Video aus Jauja.

Nach Berichten von Zeugen verlor der Pilot wegen eine Sturms die Kontrolle, andere sprachen von einem geplatzten Reifen als Ursache für das Abkommen von der Piste. Auch war zunächst unklar, warum es zu dem Feuer gekommen war, das auf Videos zu sehen war, die vom Portal "El Comercio" veröffentlicht wurden.

Es handelte sich um einen außerplanmäßigen Flug von der Hauptstadt Lima in das 260 Kilometer östlich gelegene Jauja. Die Stadt in den Bergen ist wegen der seit Wochen Peru heimsuchenden Überschwemmungen kaum noch zu erreichen. (APA, dpa, 29.3.2017)