Grabner mit seinen Rangers fix im Playoff

Punkt in San Jose reicht zur Qualifikation – Florida verlor mit Vanek in Toronto

Toronto / San Jose – Michael Grabner und die New York Rangers haben sich am Dienstag für das Playoff der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL qualifiziert. Die Rangers mussten sich zwar bei den San Jose Sharks mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben, der eine Punkt reichte aber, um fix in der K.-o.-Phase ab 12. April dabei zu sein.

Für Grabner, der bei sechs Torschüssen ohne Erfolg blieb, wird es die vierte Playoff-Teilnahme nach 2010 (mit Vancouver Canucks), 2013 und 2015 (jeweils NY Islanders).

Für Thomas Vanek und die Florida Panthers wird die Saison dagegen nach dem Grunddurchgang enden. Die Panthers unterlagen in Toronto den Maple Leafs mit 2:3 und haben vor den abschließenden sechs Spielen neun Punkte Rückstand auf die Playoff-Plätze.

Im Air Canada Center von Toronto war Auston Matthews der Star des Abends. Der 19-Jährige brachte die Kanadier mit 1:0 in Führung und stellte mit seinem 35. Saisontor einen neuen Klubrekord für Tore eines Rookies (Neulings) auf. Wendel Clark hatte in seiner ersten NHL-Saison (1985/86) für die Maple Leafs 34 Treffer erzielt. Matthews ist nach Alexander Owetschkin (52 Tore 2005/06) und Sidney Crosby (39 Tore 2005/06) erst der dritte Rookie in den vergangenen 22 Jahren, der diese Marke erreicht hat.

In der Western Conference qualifizierten sich die Edmonton Oilers dank eines 2:1-Heimsiegs gegen die Los Angeles Kings erstmals seit 2006 für das Play-off. Nachdem im Vorjahr erstmals seit 46 Jahren kein einziger kanadischer Club im Play-off dabei war, haben heuer neben den Oilers auch Rekordchampion Montreal Canadiens, die Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs und Calgary Flames gute Chancen auf den Aufstieg. (APA, 29.3.2017)

NHL-Ergebnisse, Dienstag:



Toronto Maple Leafs – Florida Panthers (mit Vanek) 3:2

San Jose Sharks – New York Rangers (Grabner) 5:4 n.V.

Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) – Ottawa Senators 3:2 n.P.

New Jersey Devils – Winnipeg Jets 3:4 n.P.

Boston Bruins – Nashville Predators 4:1

Carolina Hurricanes – Detroit Red Wings 4:1

Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres 3:1

Montreal Canadiens – Dallas Stars 4:1

Minnesota Wild – Washington Capitals 4:5 n.V.

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 2:1

Vancouver Canucks – Anaheim Ducks 1:4