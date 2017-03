Kostenloser Frühlingsskilauf im größten Skigebiet des Zillertals

Lederhose, Dirndl und Sonnenschein zum Saisonfinale in der Zillertal Arena

Angenehme Temperaturen, perfekter Firn und strahlender Sonnenschein machen das Skifahren im Frühling zu einem ganz besonderen Highlight. Beste Stimmung und Pistengaudi sind beim „Lederhosen Wedelfinale“ im größten Skigebiet des Zillertals garantiert – denn wer zum Saisonfinale der Zillertal Arena in Lederhose oder Dirndl kommt erhält einen kostenlosen Tagesskipass!

Das Saisonfinale in Tracht hat in der Zillertal Arena schon Tradition, denn alle Jahre wieder heißt es am letzten Wochenende im größten Skigebiet des Zillertals: „Auf geht’s zum Lederhosen Wedelfinale!“. Wer am 22. und 23. April 2017 in Dirndl oder Lederhose auf die Piste geht, erhält einen gratis Tagesskipass und kann sich zudem auf tolle Specials in ausgewählten Hütten in der Skiregion freuen. Live Musik, ein gratis Schnapserl oder „Lederhosen Wedel Partys“ sind nur die Spitze des Eisberges! Also nichts wie los in die Zillertal Arena, um die Saison mit einem „trachtigen“ Skitag zu beenden.

143 Pistenkilometer in zwei Bundesländern warten mit 52 Seilbahnen und Liften auf Skifahrer und Snowboarder. Egal ob Anfänger oder ambitioniert-sportlich – das Pistenangebot der Zillertal Arena bietet für alle das Richtige. Auch wenn gegen Saisonschluss die Temperaturen steigen – das Arena-Pistenpräparierungsteam gibt sein Bestes, um Ihnen einen unvergesslichen Skitag zu ermöglichen – ob in Tracht oder Skibekleidung!

Das „Lederhosen Wedelfinale“ ist der Vorbote für das größte Trachtenfest Österreichs, das Gauderfest, das von 4. bis 7. Mai 2017 in Zell am Ziller stattfindet und den Übergang in den Zillertal Arena-Sommer einläutet.

www.zillertalarena.com