Toshiba hat Insolvenz von AKW-Tochter zugestimmt

Wirtschaftszeitung Nikkei: Verwaltungsrat der Japaner habe zugestimmt, dass Westinghouse in den USA Gläubigerschutz beantragen solle

Minato – Der angeschlagene Industriekonzern Toshiba hat sich einem Medienbericht zufolge entschlossen, seine US-Atomtochter Westinghouse in die Insolvenz zu schicken. Der Verwaltungsrat der Japaner habe zugestimmt, dass Westinghouse in den USA Gläubigerschutz beantragen solle, berichtete die Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Mittwoch.

Eine Toshiba-Sprecherin sagte, sie könne sich nicht dazu äußern, was auf Board-Sitzungen diskutiert werde. Toshiba steckt nach einer Affäre um jahrelange Bilanzmanipulationen und wegen milliardenschweren Abschreibungen auf das US-Atomgeschäft tief in der Krise. Bei Westinghouse liefen Kosten für übernommene AKW-Projekte aus dem Ruder. (APA/Reuters, 29.3.2017)