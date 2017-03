May unterzeichnete historischen Brexit-Antrag

Britische Regierung will am Mittwoch den Brexit beantragen

London – Die britische Premierministerin Theresa May hat am Dienstagabend den Brief an die EU unterzeichnet, mit dem ihre Regierung am Mittwoch den Brexit beantragen will. May setzte im Regierungssitz in der Downing Street ihre Unterschrift unter das historische Dokument, wie auf offiziellen Fotos zu sehen war.

Mit dem Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk will die britische Regierung am Mittwoch Artikel 50 des EU-Vertrags auslösen und somit den Startschuss für zweijährige Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU geben. (APA, 28.3.2017)