MIT in Wien – Wissenschaftsgeschichte – Effiziente Energienutzung

MIT in Wien

Cybersecurity, Internet der Dinge und nachhaltige Urbanisierung sind Themen der Europa-Konferenz des Massachusetts Institute of Technology (MIT) am 29. und 30. März. Der vom Wissenschaftsministerium geförderte Kongress findet in der Wirtschaftskammer (WKÖ), Wiedener Hauptstraße 63 in Wien, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 400 Euro und 200 Euro für WKÖ-Mitglieder.

Wissenschaftsgeschichte

Die Ignaz-Lieben-Gesellschaft, Verein zur Förderung der Wissenschaftsgeschichte, feiert am 31. März mit einer Festveranstaltung ihr zehnjähriges Bestehen. Die Veranstaltung zum Thema "Geschichte der Naturwissenschaften und Technik in Zentraleuropa: Aufgaben und zukünftige Herausforderungen" findet ab 16.30 Uhr in der Technischen Universität Wien, Getreidemarkt 9, TUtheSky, 11. Stock, statt.

Effiziente Energienutzung

Aktuelle Entwicklungen im Bereich Energie werden bei der Veranstaltung "Energie Update" an der Fachhochschule Vorarlberg vorgestellt. Dabei geht es u. a. um Energieeffizienz in der Abwasserreinigung und um dezentrale Energiespeicher – am 6. April ab 17.30 Uhr in der Aula des Gebäudes Achstraße, Hochschulstraße 1 in Dornbirn. Anmeldung bis 3. April. (red, 28.3.2017)