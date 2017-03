"Das große Unbehagen": Hanno Settele über ein verunsichertes Österreich

foto: orf/neulandfilm

Settele begleitet Eva Dolezal zum Schießverein. Sie führt eine Trafik im 15. Bezirk und klärt Settele über die Vorteile einer Glock auf. Die Pistole trägt sie für alle gut sichtbar am Gürtel. Ihre Kunden finden das in Ordnung, es sei "bei dem Umfeld" notwendig. Warum das Leben in ihrem Grätzel so gefährlich ist, kann sie nicht erklären, passiert sei ihr persönlich noch nie etwas. Es haben vor allem diejenigen eine Waffe, die sie am wenigsten brauchen, sagt Psychiater Reinhard Haller.