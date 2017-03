Vier Unternehmen wollen Digitalradio in Österreich betreiben

ORS, Uplink Network, Divicon Media und RTG Radio Technikum interessiert

Wien – Für die Digitalradio-Ausschreibung gibt es vorerst vier Interessenten. Neben der ORF-Sendetochter ORS sind das die deutschen Firmen Uplink Network und Divicon Media sowie die RTG Radio Technikum GmbH, die zur FH Technikum Wien gehört und bereits als Radiosender am DAB+-Testbetrieb in Wien teilnimmt. Am Dienstag fand in Wien eine Konferenz statt, um Radiosender und Betreiber zusammenzubringen.

Veranstaltet wurde der Fachtag vom Verein Digitalradio Österreich und dem Verband der Österreichischen Privatsender (VÖP). Den Angaben zufolge haben Uplink Network aus Düsseldorf und die Divicon Media Holding aus Leipzig – ähnlich wie die ORS – Interesse am Aufbau einer nationalen digitalen Sendeinfrastruktur. RTG Radio Technikum wiederum stellte ein Konzept für einen lokalen Multiplex im Großraum Wien vor.

Die Ausschreibung für den Digitalradio-Standard DAB+ läuft bis zum 12. Juni. Interessenten müssen bei der Einreichung bereits ein vertraglich fixiertes Programmangebot nachweisen. Der ORF sowie der größte private Radiosender, Kronehit, haben bereits angekündigt, sich (vorerst) nicht an der Digitalisierung beteiligen zu wollen.

Radio Arabella-Geschäftsführer Wolfgang Struber mit dem Verein Digitalradio Österreich hingegen ist ein glühender Verfechter des neuen Standards. Unter den rund 40 Rundfunkveranstaltern des Fachtags waren laut Struber auch potenzielle neue Marktteilnehmer, die keinen Zugang zu UKW-Frequenzen haben. "Es ist erfreulich, wie groß die potenzielle Medienvielfalt im österreichischen Hörfunk ist", wurde Struber in einer Aussendung am Dienstag zitiert. Er zeigte sich zuversichtlich, dass DAB+ wie geplant 2018 startet, das Interesse sei groß. (APA, 28.3.2017)