FIFA sperrt Messi wegen Beleidigung für vier Spiele

Wegen Schiedsrichter-Beleidigung – Sperre galt bereits für Dienstag-Match gegen Bolivien

Buenos Aires – Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft muss für vier Spiele auf Lionel Messi verzichten. Der 29-jährige Topstar habe nach Ansicht des FIFA-Disziplinarkomitees beim 1:0-Sieg der Albiceleste gegen Chile am vergangenen Donnerstag einen Schiedsrichter-Assistenten beleidigt, teilte der Fußball-Weltverband am Dienstag unmittelbar vor der Auswärtspartie Argentiniens in Bolivien mit.

Die Sperre galt bereits für das Quali-Spiel für die WM 2018 am Dienstagabend (22.00 Uhr MESZ) in La Paz. Zusätzlich muss Messi 10.000 Schweizer Franken (rund 9.330 Euro) zahlen. Messi steht dem Vize-Weltmeister auch gegen Uruguay, Venezuela und Peru nicht zur Verfügung. Er kann erst wieder im abschließenden Spiel Argentiniens gegen Ecuador mitwirken.

Messi war von den Chilenen mehr als einmal gröber gefoult worden, einmal brannten dem Argentinier die Nerven durch. Er bezeichnete Emerson Augusto do Carvalho, den Mann an der Linie, hernach mit dem schönen spanischen Ausdruck "Concha de tu madre". Das klingt in der wörtlichen Übersetzung ("Muschel deiner Mutter") zwar beinahe poetisch, gilt allerdings in Ländern wie Argentinien, Chile, Peru oder Bolivien als eine der schlimmsten Beleidigungen im Sinne von: Wichser bzw. Motherfucker. Tja. Referee Sandro Ricci hatte während der Partie von dem Vorfall nichts mitbekommen.

Argentinien belegt vor dem Spiel in Bolivien Platz drei in der Südamerika-Gruppe, hat jedoch nur zwei Punkte Vorsprung auf den Fünftplatzierten. Die ersten Vier qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2018 in Russland, der Fünfte muss in die Playoffs gegen ein Team aus Ozeanien. (red, APA, sid, 28.3.2017)