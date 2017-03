Völlig durchgedreht: Neues Design für Fanta

Twist-Bottle und neues Logo sollen junge Zielgruppe ansprechen

Wien – Fanta ist mit einem neuen Design auf dem Markt. "2017 schlagen wir in der ereignisreichen Geschichte von Fanta ein völlig neues Kapitel auf", so Zaneta Ciganova, Fanta-Brandmanagerin bei Coca-Cola Österreich, "wir setzen überall neue Maßstäbe – bei Verpackung, Geschmack, Kommunikation und Sortiment." Geändert wurden das Design der Pet-Flaschen und auch das Logo. Neu am Markt ist auch Fanta Zero.

Durchgedreht: Die Twist-Bottle

foto: fanta

Spot mit "Teen Marketing Officer"

In der Werbung hat der sogenannte "Teen Marketing Officer" mit seinem Team bei Fanta das Ruder übernommen und zeichnet im neuen TV-Spot für Auftritt und Kommunikation verantwortlich. "Wir spielen einerseits natürlich mit dem Wahn an Abkürzungen in der Berufswelt. Wir zeigen aber auch, wie es funktionieren kann, seine Zielgruppe zu erreichen, indem man ihnen einfach das Kommando überlässt", sagt Ciganova.

fanta

Begleitet wird der neue Auftritt durch eine Kampagne im TV-, Outdoor- und Digitalbereich wie auch eine Samplingaktivierung. (red, 28.3.2017)