TV- und Radiotipps für Mittwoch, 29. März

23.05 REPORTAGE Weltjournal +: Brexit – Wie konnte es so weit kommen? BBC-Reporterin Laura Kuenssberg zeichnet die dramatischen Ereignisse vor der Abstimmung nach und zeigt, was für die Remain-Seite schieflief und wie die EU-Befürworter von denen, die die EU verlassen wollten, ausmanövriert und überholt wurden. Bis 23.50, ORF 2

22.40 ERINNERUNG In memoriam Karl Hodina Der Musiker und Maler ist am 24. März 2017 im Alter von 81 Jahren verstorben. Rudolf Klingohr erinnert sich an seinen Freund und Wegbegleiter. Bis 0.15, ORF 3

22.05 BERICHT Science Talk spezial Unter dem Titel "Gesellschaft, Staat, Gewalt. Was uns zusammenhält" fand im März ein internationaler Gedankenaustausch an der Schnittstelle von Philosophie, Religion und Politik statt. Hochkarätige Teilnehmer aus unterschiedlichen Disziplinen trafen im Stift Dürnstein zusammen, um sich auszutauschen und neue Impulse zu setzen. Bis 22.40, ORF 3

18.25 MAGAZIN

Klartext: Verspieltes Erbe? Das Heumarktprojekt und die Folgen Bei Klaus Webhofer diskutieren die Gäste über ein Wiener Reizthema: Maria Vassilakou (Planungsstadträtin, Die Grünen), Dietmar Steiner (Architekturkritiker), Reinhard Seiß (Stadt- und Raumplaner) und Christian Kühn (Architekturstiftung Österreich). Bis 19.30, Ö1

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: 1917 – Schlüsseljahr der Weltgeschichte Am 6. April 1917 erklären die USA dem Deutschen Reich und am 7. Dezember Österreich-Ungarn den Krieg, und betreten damit gut gerüstet jene Bühne, die sie als intervenierende Weltmacht bis heute nicht verlassen haben. Am 16. April kehrt Lenin mit Hilfe der Deutschen in einem versiegelten Eisenbahnwagon nach Russland zurück, dessen Zar im Februar abgedankt hat. Lenins Bolschewiki stürzen im Oktober/November die erste Regierung der russischen Republik und errichten die kommunistische Diktatur, die 1922 zur Sowjetunion wird. Für Historiker zwei Ereignisse, die die Weltgeschichte der vergangenen Jahre am stärksten geprägt haben. Bis 22.00, Ö1 (Doris Priesching, 29.3.2017)