New York: Statue "Fearless Girl" soll doch bis März 2018 bleiben

Ursprünglich hätte die Statue nur einen Monat stehen sollen – "Fearless Girl" soll für mehr Frauen in Aufsichtsräten stehen

New York – Die Bronzestatue "Fearless Girl", die ein furchtloses Mädchen gegenüber der Bullenstatue an der New Yorker Wall Street zeigt, soll mindestens bis März 2018 bleiben. Das kündigte Bürgermeister Bill de Blasio an, der die Statue am Montag als "Symbol, sich der Angst zu stellen, sich der Macht zu stellen" bezeichnete.

Geplant sei, das Bronze-Mädchen mit wehendem Kleid und Pferdeschwanz erst nach dem Internationalen Frauentag am 8. März 2018 zu entfernen. Zu diesem hatte eine Investmentfirma die etwa einen Meter große Statue vor etwa drei Wochen aufgestellt, um damit für mehr Frauen in Aufsichtsräten einzutreten. Ursprünglich hätte die Statue nur rund einen Monat stehen sollen. (APA, 28.3.2017)