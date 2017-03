Hurrikans dürfen künftig nicht mehr "Otto" und "Matthew" heißen

Die Weltorganisation für Meteorologie streicht die Namen von der Liste für Wirbelsturm-Bezeichnungen

Genf – Die Namen "Otto" und "Matthew" werden von der Liste der möglichen Bezeichnungen für tropische Wirbelstürme gestrichen. Dies sei eine Reaktion auf die verheerenden Schäden und die vielen Toten, die zwei so bezeichneten Hurrikans in der Karibik 2016 verursacht haben, teilte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in Genf mit.

Die Praxis, Hurrikans mit Vornamen zu benennen, ist schon lange gängig, um die Identifizierung von Stürmen bei Warnmeldungen zu vereinfachen. Die WMO führt deshalb eine Liste mit Namen, die in regelmäßigen Abständen verwendet werden. Statt "Otto" und "Matthew" sollen künftig "Martin" und "Owen" zum Zug kommen.

Durch den Hurrikan "Matthew" waren Anfang Oktober 2016 in Haiti Hunderte Menschen ums Leben gekommen. "Otto" war Ende November mit zerstörerischer Kraft über Nicaragua und Costa Rica hinweggefegt, 18 Menschen starben. (28.3.2017)