Offenbar Gruppenabschiebung von Wien nach Kabul geplant

Flieger soll in der Nacht auf Mittwoch starten – Ministerium: kein Kommentar – Flüchtlingsunterstützer: mindestens sieben inhaftierte Afghanen

Wien/Kabul – In der afghanischen Community herrscht Aufregung – und Afghanen, die im Asylverfahren bereits negativ beschieden wurden, haben Angst: Seit vor zwei Wochen bekannt geworden war, dass in das Land am Hindukusch nun auch aus Österreich vermehrt abgeschoben wird, überschlagen sich die Ereignisse und die Gerüchte.

So soll etwa in der Nacht auf Mittwoch um 1.30 Uhr ein Charterabschiebeflug aus Wien-Schwechat in die afghanische Hauptstadt Kabul starten. Termin- und Uhrzeitangabe sowie die Information, dass es sich dabei um die Abschiebung einer größeren Zahl Afghanen handeln soll, stammen von Flüchtlingsunterstützern. Aus dem Innenministerium gab es dazu keinen Kommentar. Am Dienstag um 20 Uhr findet vor dem Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände in Wien eine gegen die forcierten Abschiebungen gerichtete Kundgebung statt.

Paten junger Afghanen meldeten sich



Beim NGO-Zusammenschluss Asylkoordination sagte Herbert Langthaler dem STANDARD, in den vergangenen Tagen hätten sich mehrere Unterstützerinnen und Unterstützer junger Afghanen gemeldet, die diese im Rahmen der Patenschaftsaktion für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) "Connecting People" kennengelernt hatten. Ihre Schützlinge seien innerhalb der vergangenen zwei Tage in Haft genommen worden: Schubhaft muss laut Gesetz erst nach 48 Stunden ausgesprochen werden. Diese Praxis erschwert es, gegen die Anhaltung Beschwerde einzulegen.

Ein Unterstützer etwa sei aus Vorarlberg nach Wien gereist, um seinem Schützling Geld und Habseligkeiten mit auf den Weg zu geben, die dieser bei der Festnahme habe zurücklassen müssen. Insgesamt, so Langthaler, wisse er von mindestens sieben inhaftierten Afghanen. Dass diese zeitnah abgeschoben werden sollen, sei sehr wahrscheinlich.

Aufschub für Ehsan Batoori



Für einen betroffenen jungen Mann gab es Dienstagmittag Entwarnung: Für den seit sechs Jahren in Österreich lebenden Ehsan Batoori (23) konnte ein Abschiebeaufschub erwirkt werden. Ob er aus dem Polizeigefangenenhaus in der Rossauer Lände in Wien, wo er seit Sonntag einsitzt, entlassen wird, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.

Grund für den Aufschub dürfte der Umstand sein, dass die rechtliche Grundlage für Batooris Abschiebung fragwürdig erscheint: Zwar gibt es einen Rückkehrentscheid aus dem Jahr 2012, dieser jedoch wurde 2015 vom Bundesverwaltungsgericht an die erste Instanz zurückverwiesen.

Batoori hat in Wien den Hauptschulabschluss gemacht, engagiert sich im Verein "Afghanische Jugendliche – Neuer Start in Österreich", wo er neu angekommenen Landsleuten Deutschkurse gibt. Auch organisierte er unter dem Motto "Von Kabul bis Wien" ein österreichisch-afghanisches Fußballturnier.

Festnahmeverzicht für Abendgymnasiasten

Für einen weiteren jungen Afghanen konnte der Wiener Anwalt Christian Schmaus fürs Erste Festnahmeverzicht erwirken. Said, der seit 2013 in Österreich ist, hatte am Mittwoch einen Polizeitermin zum Zweck der "Durchsetzung und Effektuierung der Ausreiseentscheidung"; sein Asylantrag wurde rechtskräftig abgelehnt. Für den Verbleib des jungen Mannes spricht sich unter anderen ein Vereinsmitglied des Wiener Schulprojekts Prosa aus: Said besucht in Wien ein Abendgymnasium und hat laut Unterstützern, sollte er Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, eine Stellenzusage in der Gastronomie. (Irene Brickner, 28.3.2017)