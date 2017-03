Höflicher Hinweis an Terroristen: Britischer Politiker fiel auf Meme herein

Satirisches Facebook-Posting nach Terrorattacke wurde im britischen Unterhaus verlesen

Was in sozialen Medien Wahrheit und was Satire ist, ist für viele Nutzer nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Und auch Politiker sind schon öfter in Fettnäpfchen getappt. Zuletzt passierte das in London. Dort wurde nach dem jüngsten Terroranschlag eine angebliche Botschaft eines Ubahn-Mitarbeiters an Terroristen für bare Münze genommen. Dabei handelte es sich jedoch nur um einen Netz-Scherz.

"All terrorists are politely reminded …"

Das Foto eines Schildes mit der Botschaft verbreitete sich rasch auf Facebook. Darauf ist als angebliche "Serviceinformation" der Londoner Ubahn zu lesen: "All terrorists are politely reminded that THIS IS LONDON and whatever you do to us, we will drink tea and jolly well carry on. Thank you." (Auf Deutsch: "Alle Terroristen werden höflich daran erinnert – DAS IST LONDON und was immer ihr uns antun wollt, wir werden Tee trinken und fröhlich weiter machen. Danke!")

Schild aus Meme-Generator

Solche Schilder gibt es zwar, nicht aber mit dieser Aufschrift. Es handelt sich um ein Internet-Meme – mit Hilfe eines kleinen Online-Tools kann jeder eine solches Schild mit Serviceinformation basteln. Das tat vergangene Woche auch der britische Arzt John Moore, der laut dem "Guardian" nicht damit gerechnet hatte, dass irgendjemand glauben würde, dass es sich um ein echtes Schild handle. Viele Facebook-Nutzer erkannten das Posting als Satire, einige bezichtigten ihn "Fake News" zu verbreitet. Seit 22. März wurde das Posting über 100.000 Mal geteilt. Für einen privaten Account eine sehr hohe Zahl.

"This is London: Whatever you do to us, we will drink tea, and jolly well carry on" - MP reads #Westminster messagehttps://t.co/gz8TbgZyXn pic.twitter.com/wVqGXRep35 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 23, 2017

Und tags darauf wurde das Schild von einem Politiker im britischen Unterhaus vorgelesen, wo es einem Arbeiter der Londoner Ubahn zugeordnet wurde und für einige Lacher sorgte. Ein Video der Rede veröffentlichte auch die "BBC". Die Tatsache, dass es sich um kein echtes Schild in der Ubahn handelt, scheint nicht sehr viele Nutzer zu stören. Eine Online-Umfrage von Yougov zeigt, dass vielen Nutzern die Botschaft trotzdem gefallen habe. Und so sieht das auch Moore selbst. (red, 28.3.2017)