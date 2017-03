Frau des Attentäters von London: "Bin geschockt"

Auch die Mutter des vierfachen Mörders hatte sich von ihrem Sohn distanziert

London – Die Frau des Attentäters von London hat den Anschlag mit insgesamt fünf Toten und etwa 50 Verletzten verurteilt. "Ich bin traurig und geschockt", sagte sie am Dienstag. Sie sprach den Familien der Todesopfer ihr Beileid aus und wünschte den Verletzten, dass sie sich schnell wieder erholten. Ihre Stellungnahme war von der Londoner Polizei Scotland Yard veröffentlicht worden.

Die Mutter des Täters Khalid Masood hatte bereits am Montag erklärt: "Ich möchte absolut deutlich machen, damit es keine Zweifel geben kann, dass ich weder seine Tat billige noch den Glauben unterstütze, der ihn dazu gebracht hat, diese Gräueltat zu begehen."

Vier Menschen ermordet

Der 52-jährige Masood war am vergangenen Mittwoch mit einem Mietauto in sehr hohem Tempo gezielt in Passanten auf der Westminster-Brücke gerast. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Anschließend erstach er einen Polizisten vor dem Parlament. Der Attentäter wurde von Sicherheitskräften erschossen.

Masood war mehrfach vorbestraft und der Polizei vor allem als Gewalttäter bekannt. Er stand früher auch unter Verdacht, ein Extremist zu sein. Die britische Premierministerin Theresa May bezeichnete ihn als eine "Randfigur". (APA, 28.3.2017)