Bertelsmann steigerte Gewinn dank RTL und Dienstleistungsgeschäfts

Milliarden-Investitionen bis 2020 angekündigt

Gütersloh – Der deutsche Medienkonzern Bertelsmann hat dank florierender Geschäfte seiner Fernsehtochter RTL, im Musikrechtehandel sowie bei Technologie- und Logistikdiensten einen Rekordgewinn eingefahren. Das Betriebsergebnis kletterte im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Nettogewinn legte 2016 um 2,6 Prozent auf gut 1,1 Mrd. Euro zu.

Die Konzernerlöse schrumpften dagegen um 1,1 Prozent auf knapp 17 Mrd. Euro, unter anderem wegen eines Umsatzrückgangs beim Buchverlag Penguin Random House.

Bertelsmann will bis 2020 mehrere Milliarden Euro in seine Geschäfte investieren. Bei der internationalen Expansion werde er den Blick neben Brasilien, Indien und China besonders auf die USA richten, kündigte Vorstandschef Thomas Rabe am Dienstag in Berlin an. (APA, Reuters, 28.3.2017)