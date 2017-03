Reiseveranstalter Thomas Cook: Griechenland sehr gefragt

Thomas Cook registriert nach Anschlägen wieder wachsende Reiselust

London – Der Reiseveranstalter Thomas Cook spürt nach einer Serie von Terroranschlägen in Europa wieder eine verstärkte Reiselust seiner Kunden. Die Buchungen für die wichtige Sommersaison lägen derzeit um zehn Prozent höher als vor einem Jahr, teilte das Unternehmen mit Marken wie Neckermann Reisen und der Fluglinie Condor am Dienstag in London mit. 42 Prozent des Sommerangebots seien bereits verkauft.

"Die Lust der Urlauber, diesen Sommer ins Ausland zu reisen, ist in allen unseren Märkten gut, trotz der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit", sagte Konzernchef Peter Fankhauser. Vor allem Griechenland sei als Urlaubsziel gefragt.

Buchungen nehmen zu

Im Frühjahr 2016 hatten sich viele Kunden wegen der Anschläge in Paris, Istanbul und Brüssel bei der Urlaubsbuchung lange zurückgehalten. Diesmal legte die Nachfrage etwa bei den Urlaubern aus Nordeuropa kräftig zu. Thomas Cook zählt dort bisher elf Prozent mehr Sommerbuchungen als im Vorjahr – bei um zwei Prozent gestiegenen Durchschnittspreisen.

In Kontinentaleuropa hätten die Buchungen "in den meisten Märkten" prozentual zweistellig angezogen, hieß es. Die Gewinnspannen seien aber etwas unter Druck. In Großbritannien kommt Thomas Cook trotz des Wirbels um den Brexit und des Wertverfalls des Pfund auf ähnlich viele Buchungen wie vor einem Jahr – bei drei Prozent höheren Preisen.

Für die zu Ende gehende Wintersaison meldete Thomas Cook konzernweit ein Prozent mehr Urlauber als im Vorjahr. Dabei machte eine um sechs Prozent gewachsene Nachfrage aus Großbritannien Rückgänge in den übrigen Regionen wett. (APA, dpa, 28.3.2017)