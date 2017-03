Fotos vom dritten "Tomb Raider"-Film zeigen neue Lara Croft

Alicia Vikander verkörpert die junge Grabräuberin – Roar Uthaug übernimmt die Regie

Nach den ersten zwei Filmen mit Angelina Jolie wird die Grabräuberin Lara Croft im dritten "Tomb Raider"-Film von der schwedischen Schauspielerin Alicia Vikander ("The Danish Girl", "Ex Machina" verkörpert. Nun haben die Seiten CQ und NME erste Fotos vom Set veröffentlicht. "Tomb Raider" soll unter der Regie von Roar Uthaug am 28. März 2018 in die Kinos kommen.

Auf dem Fahrrad nach Japan

Die Oskar-Preisträgerin wird passend zum Neustart der Videospielserie eine jüngere Croft darstellen, die nun Anfang 20 als Fahrradkurierin in London arbeitet. Auf der Suche nach ihrer eigenen Bestimmung hatte sie sich von ihrem Vater und dessen Firmenimperium abgewandt. Doch als ihr Vater unter mysteriösen Umständen während einer Expedition auf einer Insel nahe Japan ums Leben kommt, beschließt sie gegen seinen letzten Wunsch, der Ursache auf den Grund zu gehen.

Erstes Abenteuer

Wie im Videosiel-Reboot von 2013 handelt es sich um das erste Abenteuer der Schatzsucherin, das ihre Bestimmung besiegeln soll. Während die Neuauflage des Action-Adventures laut den Kritikern gelungen ist, bleibt abzuwarten, ob Vikander und Uthaug der Filmadaption ebenso frisches Leben einhauchen können. (red, 28.3.2017)