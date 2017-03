Vanek-Team Florida verliert im Rennen um Play-off

Panthers weiter sieben Punkte hinter Wildcard-Platz

Buffalo – Thomas Vanek und die Florida Panthers haben am Montag in der NHL eine gute Möglichkeit ausgelassen, im Rennen um die Play-off-Teilnahme zu punkten. Die Panthers kassierten bei Nachzügler Buffalo eine 2:4-Niederlage. Vanek vermochte gegen seinen Ex-Club, der 3:0 und 4:1 voranlag, keine Akzente zu setzen, er stand bei einem Gegentor auf dem Eis.

Florida liegt weiter sieben Punkte hinter dem zweiten Wildcard-Platz in der Eastern Conference. Nur sieben Matches stehen im Grunddurchgang noch aus. "Wir waren mental und physisch nicht bereit, haben nicht so gespielt, wie wir spielen sollten", meinte Panthers-Coach Tom Rowe. Brian Gionta traf für Buffalo in seinem 1.000 NHL-Match zum 3:0 (22.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. (APA, 28.3.2017)

Montag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL):

Buffalo Sabres – Florida Panthers (mit Vanek) 4:2

Calgary Flames – Colorado Avalanche 4:2

New York Islanders – Nashville Predators 1:3

Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks 5:4 n.V.

Carolina Hurricanes – Detroit Red Wings 3:4 n.V.

St. Louis Blues – Arizona Coyotes 4:1