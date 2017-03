Pröll verteidigt Pröll-Stiftung: "Das ist ein Stumpfsinn"

Hitziges Interview mit ORF-Moderator Armin Wolf

orf

Der scheidende niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) blickte im Abschieds-Interview mit der ZiB2 am Montag auf seine politische Karriere zurück. Im Gespräch verteidigte er auch die umstrittene Erwin-Pröll-Privatstiftung. Es habe sich dabei um Privatgeld gehandelt, dass ihm aufgrund seines Geburtstags zugeordnet wurde und für soziale Zwecke gedacht war. Das Gespräch mit ORF-Moderator wurde am Ende sehr ruppig: "Das ist ein Stumpfsinn, was Sie hier behaupten", meinte Pröll etwa in Richtung Armin Wolf. (red, 28.3.2017)