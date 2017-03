Trump gratuliert Merkel zum CDU-Wahlsieg im Saarland

Berlin bestätigte Meldungen über Anruf des US-Präsidenten

Berlin/Washington – US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Wahlsieg der CDU im Saarland gratuliert. Ein Regierungssprecher bestätigte am Montagabend in Berlin, dass der US-Präsident die Kanzlerin am Montag angerufen habe. Trump habe Merkel dabei zum Sieg ihrer Partei bei der Landtagswahl am Sonntag gratuliert. Ähnlich hatte sich zuvor ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington geäußert. Der Anruf eines US-Präsidenten nach einer Landtagswahl gilt als sehr ungewöhnlich.

Zuvor hatte Trumps Tochter Ivanka angedeutet, dass sie zu einer Frauenkonferenz der Bundesregierung im Rahmen der G20-Präsidentschaft Ende April nach Berlin kommen wird. (Reuters, 27.3.2017)