Gesamte Beute nach Raubüberfall in Monaco gefunden

Polizei sucht noch einen Verdächtigen

Monte Carlo – Nach dem Raubüberfall auf einen Cartier-Juwelier in Monaco hat die Polizei die gesamte Beute gefunden. Die sichergestellten Juwelen hätten einen Wert von "mehreren Millionen Euro", sagte der Generalstaatsanwalt von Monaco, Jacques Doremieux, am Montag. Bisher seien vier Verdächtige festgenommen worden, nach einem Täter werde noch gesucht.

Die bewaffneten Räuber hatten den wenige Schritte vom berühmten Casino von Monte-Carlo entfernt gelegen Juwelier am Samstag überfallen. Die Polizei des Fürstentums Monaco konnte schon kurz nach dem Überfall einen ersten Verdächtigen festnehmen. Ebenfalls am Samstag stellte die Polizei einen Teil der Beute sicher, den Rest dann am Montag.

Bei den Festgenommenen handle es sich um junge Täter aus der nahe Cannes gelegenen Gemeinde Vallauris, sagte Doremieux. Sie seien bisher nicht wegen Raubdelikten bekannt gewesen. (APA, 27.3.2017)