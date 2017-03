TV- und Radiotipps für Dienstag, 28. März

0.00 LARA GUT Tutti giù – Im freien Fall (CH 2012, Niccolò Castelli) Der Ausflug der Schweizer Skirennläuferin Lara Gut in die Welt des Schauspiels ist wohl das Beste, was dieser Episodenfilm zu bieten hat. Gut spielt eine Skifahrerin, die zwischen Rennen und der Lust auf ein normales Leben steht. Bis 1.40, BR

23.55 EHEKRISE Zeiten des Aufruhrs (Revolutionary Road, USA/GB 2008, Sam Mendes) Mitte der 50er-Jahre: Seit sieben Jahren sind Frank (Leonardo DiCaprio) und April Wheeler (Kate Winslet) verheiratet. Jetzt steht die Ehe vor dem Aus. Weder ist Frank in seinem Bürojob glücklich noch April als biedere Haufrau und Mutter. April will ausbrechen und macht Frank den Vorschlag, nach Paris zu gehen. Bis 1.45, ORF 2

22.35 DOKUMENTATION kreuz & quer: Mode, Models und Muslima – Die islamische Revolution der Frauen Ägypten in den 1960er-Jahren: Frauen nehmen erstmals an den gesellschaftlichen Entwicklungen teil. Neue Freizügigkeit zieht sich durch viele muslimische Länder – eine mittlerweile wieder vergessene Zeit gesellschaftlichen Fortschritts. Um 23.10 Uhr folgt Können Haare Sünde sein? – Religiöse Kopfbedeckungen über die Bedeutung von "Verhüllung" und "Enthüllung" im religiösen Kontext. Bis 23.55, ORF 2

21.05 MAGAZIN Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Erdogans langer Arm. 2) Schikanöse Arbeitsinspektoren? 3) Fake-News – was kann man noch glauben? Live dazu im Studio ist der Medienethiker Michael Litschka von der Fachhochschule St. Pölten. 4) Deutsche Uni-Professoren in Österreich. Bis 22.00, ORF 2

Radiotipps

18.00 LITERATUR

Literaturfenster Österreich: Fenster öffnen – hinaus in die Welt Zu Gast ist der in Österreich lebende syrische Autor Hamed Abboud. Bis 18.30, Orange 94.0 in Wien und im Web auf o94.at

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Iran – Erwartungen der Frauen im Wahljahr Im kommenden Mai finden im Iran Präsidentschaftswahlen statt. Die iranischen Frauen setzen mehrheitlich auf die Reformkräfte. Über die weltanschaulichen Lager hinweg haben die Frauen beharrlich an der Verbesserung ihrer Situation gearbeitet. Bis 18.55, Ö1

19.05 WISSENSCHAFT

Dimensionen: Von nichts gewusst? Was man in der NS-Zeit über den Holocaust wissen konnte Ende März kommt mit Ein deutsches Leben eine Dokumentation in die Kinos, in der die 105-jährige Brunhilde Pomsel über ihre Erinnerungen an den Nationalsozialismus spricht. Sie war die Sekretärin von Joseph Goebbels und behauptet, von der Judenvernichtung nichts gewusst zu haben. Pomsel steht damit exemplarisch für viele. Bis 19.30, Ö1

21.00 MAGAZIN

Auf Laut: Das Recht, sich zu versammeln "Wie gut funktioniert das Versammlungsrecht in Österreich?", fragt der Sender seine Hörer, nachdem Einschränkungspläne des Innenministers für Kritik sorgten. Bis 22.00, FM4

21.00 HÖRSPIEL

Hörspiel-Studio: Das Nuba-Pergament In diesem Stück setzen sich Krok & Petschinka mit dem sudanesischen Volk der Nuba auseinander und erzählen von deren Suche nach einem speziellen Pergament. Bis 22.00, Ö1

0.08 TALK & MUSIK

Nachtquartier: Selbstbestimmt kochen! Wie geht das? Kochbuchautor Michael Langoth ist zu Gast bei Alois Schörghuber. Bis 1.00, Ö1 (Oliver Mark, 28.3.2017)