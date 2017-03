Kalvarienberg in Eisenstadt wird um 1,2 Millionen Euro saniert

Konzept "Kalvarienberg 2020" wird seit 2015 umgesetzt

Eisenstadt – Der Anfang des 18. Jahrhunderts errichtete Kalvarienberg bei der Haydnkirche in Eisenstadt zieht Jahr für Jahr Tausende Besucher an. Nachdem die Witterung dem Bauwerk, das der Passion Christi gewidmet ist, zugesetzt hatte, läuft seit 2015 die Sanierung. Anlässlich der Rückkehr 18 renovierter Engelsfiguren an ihren Platz am Montag gaben die Verantwortlichen einen Rück- und Ausblick.

Vor zwei Jahren hatte der Pfarrgemeinderat den Startschuss für das Sanierungskonzept "Kalvarienberg 2020" gegeben, das kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz beinhaltet. Die Kosten für das Gesamtprojekt sollen sich auf rund 1,2 Millionen Euro belaufen.

"Die Sanierungsarbeiten sind auch professionell und vor allem unfallfrei über die Bühne gegangen", schilderte Propstpfarrer Wilhelm Ringhofer. Die Sanierung stelle wirtschaftlich und bautechnisch eine große Herausforderung dar. 2015 waren zunächst die Kreuzkapelle an der Spitze des Kalvarienberges renoviert und verdeckt liegende Wasserabflüsse gereinigt worden.

Nordseite soll heuer fertig werden

Im Vorjahr wurden die Arbeiten an der Südseite des Kalvarienberges in Angriff genommen. Schäden am Abgang von der Kreuzkapelle bis zur Gnadenkapelle wurden dabei behoben. Für das Jahr 2017 ist die Renovierung der Nordseite des Kalvarienberges geplant. Auch hier sollen beim Aufgang zur Kreuzkapelle Schäden am Mauerwerk und an den Abdeckungen beseitigt werden. Zuvor werden weitere 20 Engel zur Restauration abmontiert.

Finanziert wird die Sanierung des Kalvarienberges einerseits durch Unterstützung seitens der Freistadt Eisenstadt, des Landes Burgenland, des Bundeskanzleramtes und des Bundesdenkmalamtes. Zusätzlich konnten Unternehmer als Sponsoren gewonnen werden. Weitere Spenden würden von Privatpersonen aufgebracht. Auch die Pfarre selbst nehme viel Geld in die Hand, so Ringhofer. Einen wichtigen Anteil beim Aufbringen der Spenden habe der Verein der "Freunde der Haydnkirche".

Am Samstag, 8. April, wird der Kalvarienberg nach der Winterpause wieder für Besucher geöffnet. Eine Besichtigung ist in der Karwoche bei freiem Eintritt möglich. (APA, 27.3.2017)