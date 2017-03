Wie man ein Rechenzentrum binnen einer Minute zerstört

Der Hacker Zoz Brooks überlegt, wie man etwa bei einem polizeilichen Zugriff Daten löschen kann

Wie kann man die Informationen eines Rechenzentrums voller Festplatten zerstören, ohne darin befindliche Personen zu verletzen? Diese Frage stellte sich der Hacker Zoz Brooks, der seine Gedanken auf der Sicherheitskonferenz Troopers in Heidelberg präsentierte. Golem hat ausführlich über seine Präsentation berichtet. Kurzum lässt sich sagen, dass Brooks Vorhaben alles andere als einfach ist. Der IT-Forscher, der eine eigene Fernsehsendung auf dem Discovery Channel hat, probierte mehrere Varianten aus, wobei Sauerstoff im Endergebnis den Vorzug gegenüber Sprengstoff erhielt.

Sauerstoff

Der Sauerstoff wird dabei über eine eigene Vorrichtung in die Festplatten eingeleitet. Es beginnt zu brennen, weil sich die Reibung erhöht. Wird die Luft gut abgesaugt, entsteht kein Schaden für Personen in der Nähe; auch die Kosten halten sich in Grenzen.

Nagelpistolen und Plasmabrenner

Schwieriger sind Nagelpistolen und Plasmabrenner, da beide Optionen eine aufwändige Vorabinstallation bedingen. Denn über jeder Festplatte müsste ein entsprechendes Gerät angebracht werden. Bei Nagelpistolen könnten außerdem noch Daten auslesbar bleiben.

privacypc

Thermit

Enttäuscht war Brooks von Thermit: Um Festplatten wirklich zu zerstören, sei viel Material nötig, da diese gut kühlen. Zwar gibt es auf YouTube zahlreiche Clips von Festplatten-Zerstörungen durch Thermit, diese nutzten aber eine große Menge des Rohstoffes.

jason rollette

Sprengstoff

Brooks experimentierte laut Golem auch mit Sprengstoff. Er entwickelte eine neue Rezeptur für "Field Expedient Liquid eXplosive", das mit weniger Aluminium auskommt und daher prinzipiell weniger umweltschädlich ist. Allerdings sei es sehr schwierig, Schäden für Personen im Rechenzentrum abzuwenden. Dazu müsste eine spezielle Kapsel für den Sprengstoff erstellt werden. Brooks experimentierte auch mit hoher Bodenspannung.

Mehr Forschung nötig

Tatsächlich ist relativ unklar, wie gut Forscher Daten von beschädigten oder zerstörten Festplatten wirklich auslesen können. Brooks will daher in diesem Bereich für mehr Forschung sorgen. Außerdem plant er, die Experimente mit einem Laserstrahl fortzusetzen. (red, 27.3.2017)