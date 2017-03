Senat will Trumps Schwiegersohn zu Moskau-Kontakt befragen

New York Times: Auch Kushner traf russischen Botschafter und den Chef von staatlicher Bank

Washington – Der Geheimdienstausschuss des US-Senats will den Schwiegersohn von Präsident Donald Trump zu Kontakten mit Russland befragen. Ein Vertreter des Kongresses bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der "New York Times". Der Ausschuss geht dem Verdacht nach, Russland habe den Wahlkampf zugunsten Trumps beeinflusst, unter anderem durch Hackerangriffe auf die Demokratische Partei.

Trumps Schwiegersohn Jared Kushner war im Wahlkampf sein Berater und zog in dieser Funktion auch ins Weiße Haus ein. Kushner sei zu einer Aussage vor dem Senatsausschuss bereit, sagte Trumps Sprecherin Hope Hikes: "Er hat nicht vor, irgendwas zu verbergen."

Dutzende ausländische Vertreter getroffen

Konkret geht es dem Ausschuss um zwei Treffen mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak im Trump Tower in New York sowie um ein Treffen mit dem Chef der staatlichen russischen Wnescheconombank, wie die "New York Times" berichtete. Gegen die Bank hatte die Regierung von Präsident Barack Obama 2014 Sanktionen verhängt, nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte.

Hike sagte der Zeitung, Mitglieder aus Trumps Wahlkampfteam hätten sich des Öfteren mit Vertretern anderer Länder getroffen. Auch Kushner habe Dutzende ausländische Vertreter gesprochen.

Gegenwärtig untersuchen mindestens vier Kongressausschüsse, ob Russland die US-Wahl beeinflusst hat und ob es Beziehungen zwischen dem Trump-Team und Vertretern Russlands gegeben hat.

Zuvor hatte die Wahington Post berichtet, Trump plane für seinen schon bisher als einflussreich geltenden Schwiegersohn eine spezielle Rolle im Weißen Haus: Kushner solle beim Abbau der Bürokratie helfen, damit der Staat stärker wie ein Unternehmen geführt werden könne. Vor einigen Wochen hatte der Präsident Kushner als möglichen tragenden Mitarbeiter bei der Erlangung des Friedens in Nahost genannt. (Reuters, 27.3.2017)