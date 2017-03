Minister will früh vor Berlin-Attentäter Amri gewarnt haben

Gutachter: Verdacht aus NRW habe sich in Berlin nicht bestätigt

Düsseldorf – Die nordrhein-westfälische Regierung hat Vorwürfe zurückgewiesen, unzureichend auf die Gefahr durch den Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri reagiert zu haben. Im Fall Amri hat Nordrhein-Westfalen sehr früh auf die Gefährlichkeit gewarnt aufmerksam gemacht, sagte Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Montag in Düsseldorf. Der Verdacht aus NRW habe sich aber in Berlin nicht bestätigt.

Ein von der rot-grünen Regierung in Auftrag gegebenes Gutachten kam zu dem Schluss, dass die Behörden des Landes keine gravierenden Fehler begangen haben. In Berlin sei die Gefahr nicht so hoch wie in NRW eingeschätzt worden.

Die "Bild am Sonntag" hatte berichtet, das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen habe bereits im März 2016 und damit neun Monate vor dem Anschlag vor Amri gewarnt. In einem vertraulichen Schreiben an das NRW-Innenministerium habe die Behörde darauf verwiesen, dass ein Selbstmordanschlag Amris drohe. Der Islamist Amri hatte am 19. Dezember einen Lkw in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gelenkt und zwölf Menschen getötet. Er wurde wenige Tage später von der Polizei in Mailand erschossen.

Problematik auch in Berlin erörtert

Der LKA-Vermerk sei weder neu noch beinhalte er Neuigkeiten, sagte Jäger. Das LKA habe ermittelt, dass von Amri eine Gefahr ausgehe. Es sei deshalb vor der Erstellung des Vermerkes an den Generalbundesanwalt herangetreten, um ein Verfahren wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat einzuleiten. Die Anregung des LKA, die Abschiebung anzuordnen, sei sowohl im Düsseldorfer Innenministerium als auch im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin erörtert worden. Die Gremien des deutschen Bundes und der Länder hätten dafür jedoch keine Rechtsgrundlage gesehen.

CDU und FDP werfen Jäger schwere Versäumnisse vor und fordern seinen Rücktritt. Der Minister hat die Kritik zurückgewiesen. Jäger soll am Mittwoch vor dem Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag angehört werden. Bereits am Dienstag soll der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere dort auftreten. In Nordrhein-Westfalen wird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt.

Bis September 2016 überwacht

Die Regierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatte den Gießener Strafrechtler Bernhard Kretschmer als Sonderermittler eingesetzt, um den Umgang der Landesbehörden mit Amri unter die Lupe zu nehmen. Seine Untersuchung habe "keine durchgreifenden Anhaltspunkte für ein relevantes Fehlverhalten oder für relevante Versäumnisse von Stellen und Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen gefunden", heißt es in dem 100 Seiten starken Gutachten. "Das LKA in NRW hat aus meiner Sicht alles getan, was es tun konnte", sagte Kretschmer auf einer Pressekonferenz. Amri sei von November 2015 bis September 2016 am Telefon überwacht und auch observiert worden – dies allerdings nicht rund um die Uhr, was bei einer Vielzahl von Gefährdern auch nicht leistbar sei. Anschließend habe sich Amri nach Berlin abgesetzt, wo die Gefährdung etwas geringer eingeschätzt worden sei. Es sei der Eindruck entstanden, Amri gehe weniger in radikale Moscheen, sondern hänge vielmehr in Diskotheken und im Drogenmilieu herum. "Deswegen hat man das da nicht so hoch gehängt. Wie wir mittlerweile wissen, leider fatal."

Es wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn man in Berlin etwas genauer hingeschaut hätte, sagte Kretschmer. Er habe allerdings keine Einsicht in die vom Generalbundesanwalt geführten Verfahrensakten gehabt, da dieser das abgelehnt habe. Ein Einsichtsersuch an den Generalstaatsanwalt in Berlin sei nicht beantwortet worden. (APA, 27.3.2017)