Politischer Druck: Sükür bei Galatasaray ausgeschlossen

Ehemaliger Star-Stürmer gilt aufgrund angeblicher Kontakte zur Gülen-Bewegung mittlerweile als "Staatsfeind"

Istanbul – Der türkische Fußball-Rekordmeister Galatasaray Istanbul hat seine Vereinsikonen Hakan Sükür und Arif Erdem (beide 45) ausgeschlossen. Den beiden sei die Mitgliedschaft entzogen worden, teilte der Klub ohne nähere Angabe von Gründen in einer zweizeiligen Meldung auf seiner Website mit. Den Entschluss habe der Vorstand nach einer "gemeinsamen Sitzung gefällt".

Noch am Samstag war auf der Mitgliederversammlung von Galatasaray beschlossen worden, dass Hakan Sükür und Arif Erdem im Verein bleiben dürfen. Dies hatte für harsche Kritik vonseiten der türkischen Politik gesorgt. "Das Management von Galatasaray muss umgehend handeln und diesen Fehler beheben", sagte etwa Sportminister Akif Cagatay Kilic.

Der Zeitung "Hürriyet" zufolge zog der Vorstand als Begründung die Tatsache heran, dass Sükür und Erdem seit Jahren keine Mitgliedsbeiträge gezahlt hätten.

"Sie haben richtig gehandelt. Diejenigen, die sich mit Verrätern unseres Volkes, unserer Heimat und unseres Staates identifizieren und das Land fluchtartig verlassen, haben in unseren Vereinen nichts zu suchen", wurde Kilic von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zitiert.

Per Haftbefehl gesucht

Sükür, mit 51 Toren in 112 Länderspielen türkischer Rekordnationalspieler, wird seit August 2016 per Haftbefehl gesucht. Die Staatsanwaltschaft wirft Sükür, der schon seit 2015 mit seiner Familie in den USA leben soll, die "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrorgruppe" unter Fethullah Gülen vor. Der in den USA lebende Prediger soll nach unbewiesenen Darstellungen der türkischen Regierung Drahtzieher des gescheiterten Putschversuches im vergangenen Jahr gewesen sein.

Bereits im Februar 2016 war Sükür wegen vermeintlicher Beleidigungen über Twitter gegen den türkischen Staatspräsidenten Recep Erdogan angeklagt worden.

Sükür und Erdem gewannen mit Galatasaray von 1997 bis 2000 vier Meistertitel in Serie und holten im Jahr 2000 den UEFA-Cup. Das Duo erreichte außerdem mit dem türkischen Nationalteam bei der WM 2002 in Südkorea und Japan Platz drei. Sükür erzielte dort im Spiel um Platz drei beim Sieg über die Koreaner nach elf Sekunden das schnellste Goal der WM-Geschichte. Mit 249 Treffern ist er auch der erfolgreichste Torschütze aller Zeiten in der höchsten türkischen Liga.