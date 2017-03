Vorträge und Workshops am 29.4.

Aktuelle Themen auf den Punkt gebracht. Informieren Sie

sich über Karrieremöglichkeiten in der Gesundheitsbranche!



11:00 Uhr: Perspektiven in Deutschland – Ausbildung zum Facharzt am Klinikum Fulda

Klinikum Fulda gAG

Unseren Assistenzärzten bieten wir eine verbindliche Umsetzung des Weiterbildungscurriculum sowie eine angemessene Bezahlung.

Zur Entlastung des ärztlichen Personals werden delegierbare medizinische und administrative Aufgaben auf andere Berufsgruppen übertragen. Das bedeutet, dass arztersetzende Maßnahmen durch qualifizierte Schwestern und Pfleger übernommen werden, wie z.B. die Blutabnahme oder anhängen von IV-Medikationen.

Erfahren Sie in unserem Vortrag mehr über unsere flexible Arbeitszeitmodelle, die Betriebskindertagesstätte, unsere Zentralbibliothek und weitere Extras.

12:00 Uhr: Wie holen Sie ihr Geld vom Finanzamt zurück?

Leonhart & Leonhart Steuerberatung

Sie sind in Ausbildung oder einem Angestellten Verhältnis tätig und haben Fragen rund um das Thema Steuern und Finanzen? Wir haben Antworten!Auf verständliche Art und Weise erklären wir Ihnen die wichtigsten Punkte, wie Sie ihr Geld vom Finanzamt zurückholen können, sowie welche rechtlichen Problemstellungen Ihnen dabei begegnen können.Wir bei Leonhart und Leonhart sind ein spezialisierter Steuerberater für Ärztinnen und Ärzte sowie andere Gesundheitsberufe und unterstützen bei allen Steuer- und Wirtschaftsfragen.

13:00 Uhr: Warum muss ein Arzt im Internet präsent sein? Womit? Und klaut Dr. Google Ärzten ohne Internetauftritt Patienten?

CredoWeb – Das Gesundheitsnetzwerk

Diese und einige weitere spannende Fragen wurden vom Gesundheitsnetzwerk CredoWeb.at in einer repräsentativen, österreichweiten Umfrage gestellt. Wir präsentieren einige brisante Details daraus und wie Sie als Medizinstudent, Arzt in Ausbildung oder fertiger Arzt darauf reagieren sollten.Welche Informationen wollen Patienten von einem Arzt im Internet sehen?Was, wenn man sich gar nicht präsentiert?Wollen Patienten mit dem Arzt übers Internet in Kontakt treten?

14:00 Uhr: Bewerbercoaching – Tipps und Tricks rund um Ihre Bewerbung

MedCareer.eu – Karrierenetzwerk für Gesundheitsberufe

Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen oder stehen kurz davor. Und jetzt – wie geht es weiter? Nunmehr gilt es die "Operation Karriere" aktiv zu gestalten und in Angriff zu nehmen. In einem diesem Vortrag erhalten Sie Tipps und Tricks zu Themen wie Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgesprächen oder Assessment Center mit auf Ihren beruflichen Weg. Nutzen Sie die Chance sich wertvolle Inputs für Ihr berufliches Durchstarten zu sichern. Fragen, Inputs und Diskussionen der Teilnehmer sind nicht nur erlaubt sondern erwünscht!