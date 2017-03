Vorträge und Workshops am 28.4.

Aktuelle Themen auf den Punkt gebracht. Informieren Sie

11:00 Uhr: AUVA im Dienst ihrer Versicherten und ihrer Mitarbeiter

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)

Bei der Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) sind rund 4,8 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben fast zur Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber und übernimmt dafür die Haftung für Arbeitsunfälle und das Auftreten von Berufskrankheiten. Prävention ist die Kernaufgabe der AUVA, denn Unfallverhütung und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senken die Kosten für die weiteren Kernaufgaben Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern.Die AUVA betreibt die Unfallkrankenhäuser Meidling und Lorenz Böhler in Wien, die Unfallkrankenhäuser Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt und Kalwang sowie die Rehabilitationszentren Meidling, Weißer Hof in Niederösterreich, Häring in Tirol und die Rehabilitationsklinik Tobelbad in der Steiermark. In den Einrichtungen der AUVA werden jährlich über 370.000 Patientinnen und Patienten behandelt, davon mehr als 46.000 stationär.Im exklusiven Ranking der besten und beliebtesten Arbeitgeber Österreichs rangiert die AUVA auf Platz 11 und im Bereich Gesundheit und Soziales sogar auf Platz 1. (Quelle: Magazin "Trend" 8/2017)





13.00 Uhr: Karrierechancen in der Pharmaindustrie

AstraZeneca Österreich GmbH



Welche Berufsbilder gibt es für Mediziner, Pharmazeuten oder generell für Naturwissenschafter überhaupt in der Pharmaindustrie? Viele denken im ersten Moment dabei an Forschung und Arbeit in einem Labor. Dabei gibt es viele weitere spannende Berufsbilder, die tolle Karrieremöglichkeiten bieten und eine spannende Alternative zum klassischen Arzt- oder Apothekerberuf darstellen. AstraZeneca Österreich stellt in diesem Vortrag einige dieser Berufsbilder vor: Im Medical Bereich, in dem vorwiegend medizinisch-wissenschaftlich gearbeitet wird, werden zwei Berufsbilder genauer erläutert. Ebenso wird auf Möglichkeiten in kommerzielle Funktionen eingegangen – hierbei geht es vorwiegend um Berufe im Marketing oder Vertrieb. Interessant sind dann natürlich auch die verschiedenen Entwicklungs- und Karrierechancen in den jeweiligen Funktionen, die sowohl in Österreich als auch international angeboten werden. Neben der Vorstellung der Berufsbilder geben dann auch bestehende MitarbeiterInnen von AstraZeneca Einblicke in ihren Arbeitsalltag und plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen. Die Vorteile einer Tätigkeit in einem Pharmaunternehmen wie AstraZeneca Österreich runden den Vortrag ab.





14:00 Uhr: Ein Einblick aus der Praxis – Ordinationsgründung richtig gemacht!

Raiffeisen Private Banking

Sie träumen von Ihrer eigenen Ordination? Bei diesem Schritt stehen Sie vor etlichen Fragen – medizinischen, rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und vielen mehr! Wir bei Raiffeisen Private Banking sind im Team Freie Berufe auf Ärztebetreuung spezialisiert und können Sie langfristig auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Wo liegen die Unterschiede zwischen einer Ordinationsübernahme und einer Ordinationsgründung? Um einen Punkt herauszugreifen – wo liegt zum Beispiel der optimale Standort für Ihre Ordination? Darüber hinaus bekommen Sie in unserem Vortrag Antworten auf folgende Fragen: Wie erstellen Sie einen Business Plan?Was bedeutet richtige Liquiditätsplanung?Wie sieht die richtige Finanzierungsstruktur aus? Wann ist der richtige Zeitpunkt mit der Planung zu beginnen?Und alle Fragen, die auch Sie an uns haben! Zusätzlich möchten wir Ihnen einen Einblick geben, welche weiteren Themen für Sie als UnternehmerIn wichtig sind: so darf zum Beispiel der Bereich Vorsorge, Rücklagen, Vermögensaufbau u.v.m. nicht zu kurz kommen. Holen Sie sich Tipps für Ihren Weg in die Selbstständigkeit!





15:00 Uhr: Berufsfeld Pharma – Chancen und Perspektiven

Roche Austria GmbH

Die Pharmabranche ist ein dynamisches und von Innovationen getriebenes Umfeld, das sehr attraktive und vielfältige Karriereperspektiven bietet. Wir möchten Ihnen einen Einblick in unser Unternehmen und unser spannendes Tätigkeitsumfeld geben. Nutzen Sie die Möglichkeit mehr über die Karrierewege bei Roche zu erfahren.





16:00 Uhr: Ihre Karriere in der Vinzenz Gruppe | Ärzteausbildung mit Praxis – wir verbinden Theorie und Realität

Vinzenz Gruppe

Sie sind gerade in den letzten Semestern ihres Studiums und suchen einen KPJ- oder Ausbildungsplatz? Sie haben Ihr Studium abgeschlossen und sind bereit, Ihre Karriere in einem unserer Krankenhäuser zu starten? Sie haben Fragen zur Ausbildung in der Vinzenz Gruppe? Sie sind bereits Teil unserer Unternehmen und haben Fragen zu Ihren weiteren Rotations- und Karrieremöglichkeiten innerhalb der Vinzenz Gruppe? Dann sind Sie beim unserem Vortrag an der richtigen Stelle: Wir informieren Sie gerne über das vielfältige Ausbildungsangebot der Vinzenz Gruppe, über unsere verfügbaren Ausbildungsstellen und alle weitere Rahmenbedingungen, die Sie bei Ihrer Ärzteausbildung in der Vinzenz Gruppe erwarten.