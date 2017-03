Rangers verlieren mit Grabner in Anaheim 3:6

Flyers siegten ohne verletzten Raffl 6:2 in Pittsburgh

Anaheim (Kalifornien)/Pittsburgh (Pennsylvania) – Die New York Rangers haben am Sonntagabend einen 3:6-Niederlage bei den Anaheim Ducks bezogen. Der Kärntner Michael Grabner verbuchte insgesamt 13:48 Minuten Einsatzzeit und stand bei zwei Gegentreffern auf dem Eis. Die Philadelphia Flyers gewannen indes ohne den weiterhin verletzten Kärntner Michael Raffl in Pittsburgh 6:2. (APA; 27.3.2017)

Sonntag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL):

Anaheim Ducks – New York Rangers (mit Grabner) 6:3

Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) 2:6

Detroit Red Wings – Minnesota Wild 3:2 n.V.

Winnipeg Jets – Vancouver Canucks 2:1

New Jersey Devils – Dallas Stars 1:2 n.V.