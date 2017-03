"StarCraft: Remastered" angekündigt: Strategie-Klassiker kommt in 4K-Grafik zurück

Neuauflage des Echtzeitstrategiespiels bringt technische Überarbeitung bei gleichem Gameplay

Blizzard hat die Generalüberholung seines 1998 erschienenen Echtzeitstrategiespiels "StarCraft" angekündigt. "StarCraft: Remastered" verspricht sowohl für das Hauptspiel als auch die Erweiterung "Brood War" eine komplette audio-visuelle Revision, wobei bei das Gameplay unverändert bleiben soll. Die Neuauflage soll im Sommer für Windows-PC und Mac erscheinen.

Generalüberholung

Die überarbeitete Technik sollen dem Klassiker ein modernes Look and Feel verleihen, mit der Unterstützung von Auflösungen von bis zu 4K, heißt es in der Aussendung des Herstellers. Zu dem weiteren Updates gehören neue Illustrationen, um die Erzählung der Kampagnen zu erweitern. Darüber hinaus werde die Neuauflage aktuelle Funktionen des Gaming-Netzwerks Battle.net unterstützen inklusive Online-Speicherständen, eigenkreierten Karten, Replays und Keybinds.

starcraftde Trailer zu "StarCraft: Remastered"

E-Nationalsport

"StarCraft" konnte sich innerhalb der ersten zehn Jahre mehr als zehn Millionen Mal verkaufen und prägte das Genre der Echtzeitstrategiespiele mit seinen ausbalancierten Schlachten zwischen den drei Fraktionen Terranern, Protoss und Zerg, an denen die Entwickler mit laufenden Updates nach wie vor feilen.

Grund für die lange Unterstützung des Games ist speziell der Erfolg in Asien. "StarCraft" entwickelte sich dort zum E-Nationalsport und verhalf dem E-Sport maßgeblich zu dessen Aufschwung. Obwohl der Nachfolger "StarCraft 2" bereits 2010 auf den Markt kam, erfreut sich "StarCraft: Brood War" nach wie vor großer Popularität.

Original für alle

Das Remaster von "StarCraft" ist zudem eine gute Nachricht für alle, die kostenlos etwas Spielgeschichte nachholen wollen. Mit dem kommenden "StarCraft: Brood War"-Update nächste Woche sollen die Originalversionen von "StarCraft" und "Brood War" frei zugänglich gemacht werden. (zw, 27.3.2017)