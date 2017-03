Die totale Entsolidarisierung

Der "NGO-Wahnsinn" und seine Folgen: Die Eskalation des Populismus

Rein technisch gesehen mag Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) recht haben. Der "NGO-Wahnsinn" im Mittelmeer, bei dem Flüchtlinge von Hilfsorganisationen vor dem Ertrinken gerettet werden, kann dazu führen, dass mittelfristig mehr Flüchtlinge sterben werden anstatt weniger. Je mehr durchkommen und am Leben bleiben, umso mehr werden nachkommen.

Im Umkehrschluss hieße das: Je mehr Flüchtlinge jetzt ertrinken und nicht durchkommen, umso weniger werden nachkommen und sich auf die lebensgefährliche Reise nach Europa machen. Das ist ein unglaublicher Zynismus, der aus einer solchen Aufrechnung von Ertrinkenden spricht. Dieses Kalkül nimmt bewusst Tote in Kauf. Ist das wirklich die Politik, die ein österreichischer Außenminister vertreten will? Soll das die Politik sein, mit der sich die Europäische Union gegen den anhaltenden Andrang von Flüchtlingen zur Wehr setzt?

Hier wurden die Grenzen des Populismus gesprengt. Wenn man dieser Menschenverachtung die politische Bühne überlässt, begräbt die EU ihre Werte, für die sie auch steht: nicht nur für einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und eine ohnedies noch fiktive Wehrhaftigkeit, sondern eben auch für Frieden und Solidarität; für einen Anstand, den man nicht nur bei anderen, etwa in der Türkei, einfordern darf, sondern den man sich auch selbst bewahren muss. Hier wird Krieg gegen Flüchtlinge geführt.

Einsatz mit großem Engagement

Die NGOs mögen in manchen Aktionen von einer übertriebenen Hilfsbereitschaft, von einer fast naiven Weltanschauung getragen sein, aber sie retten Menschenleben, sie versuchen Flüchtlingen zu helfen, die vor Krieg und Not geflohen sind. Dieser Einsatz wird von großem Engagement gespeist, hier investieren Menschen Zeit, Kraft, auch finanzielle Mittel. Die dahinterstehende Logistik wird von Empathie und nicht von Gewinnstreben angetrieben. Oft genug springen NGOs dort ein, wo staatliche Institutionen versagen, auch in Österreich. Wenn es passt, dann nimmt der Staat dieses Engagement gerne in Anspruch. Umso schäbiger ist es, die NGOs dann zu diskreditieren, wenn es einem politisch nicht mehr in den Kram passt. Derzeit scheint es wieder in Mode gekommen zu sein, jenen, die helfen wollen, den schwarzen Peter zuzuschieben und sie für das Versagen der internationalen Staatengemeinschaft in der Bewältigung der Flüchtlingskrise verantwortlich machen zu wollen. Nichts anderes ist mit dem Herabwürdigen des "NGO-Wahnsinns" gemeint. Das ist eines europäischen Außenministers nicht würdig.

Die SPÖ ist in ihrer Empörung über diesen Zynismus übrigens nicht sehr glaubwürdig. Auch der Kanzler und sein Verteidigungsminister verschieben am Papier Flüchtlinge und wollen ihnen trotz rechtlicher Verpflichtung die Aufnahme verwehren, wenn es politisch nicht opportun erscheint.

Von der Idee einer europäischen "Sozialunion", die von der ÖVP bereits als "Irrweg" bezeichnet wird, hat sich auch die SPÖ verabschiedet, indem sie nationale Egoismen über alles andere stellt und etwa die Personenfreizügigkeit in der EU infrage stellt, wenn es um "unsere" Sozialleistungen geht. In dieser Spirale des nur auf sich selbst Schauens und der gnadenlosen Vermarktung menschenfeindlicher Ideen als "vernünftige" Politik stellt das Auf- und Abrechnen von Ertrinkenden nur eine logische Eskalationsstufe der völligen Entsolidarisierung der Gesellschaft dar. (Michael Völker, 26.3.2017)