Kölner Nachbarn: "Tatort" mit Ballauf und Schenk – Top oder Flop?

Wien/Köln –Dieses Gebot verfolgen Max Ballauf und Freddy Schenk einmal mehr im neuen "Tatort" und landen im Reich der Reihenhäuser, wo ein ganz besonderer Umgang herrscht. Der Fall in aller Kürze: Mitten in der Nacht wird Werner Holtkamp von einer Brücke gestürzt und von einem LKW überrollt. Doch zu diesem Zeitpunkt war der geschiedene Mittvierziger bereits tot, im eigenen Bett erschlagen. Seine Frau hatte ihn für einen anderen Mann verlassen und die Tochter mitgenommen. Seitdem lebte er allein und zurückgezogen in der kleinen Vorstadtsiedlung bei Köln. Mit seinem Nachbarn lag er im Dauerclinch, weitere brisante Nachbarschaftsverbindungen entdecken Ballauf und Schenk nach und nach.