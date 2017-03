Wiener T&N übernahm Televis inklusive 31 Mitarbeiter

Größerer gemeinsamer Standort in Wien gesucht

Die Wiener T&N Telekom & Netzwerk GmbH hat die Televis Telekommunikation und Service GmbH mit ihren 31 Mitarbeitern übernommen. In Wien werde nun ein größerer gemeinsamer Standort für rund 25 Personen gesucht, teilte T&N am Sonntag in einer Aussendung mit. Zu den Übernahmekosten wurden auch auf Nachfrage keine Angaben gemacht.

Beide Unternehmen haben schon bisher Kommunikations- und Netzwerklösungen für Unternehmen angeboten. Die Aktivitäten werden ab sofort unter dem Dach der T&N weiter geführt.

Die Österreichtochter der Schweizer T&N wurde vor knapp drei Jahren gegründet und ergänzt ihre Standorte Wien, Traun und Innsbruck um die bestehenden Standorte Graz und Klagenfurt, heißt es.

Aufstockung

Durch die Übernahme der Televis stockt T&N auf rund 50 Mitarbeiter auf. Die Muttergesellschaft T&N Schweiz wurde 1996 gegründet und beschäftigt mittlerweile rund 150 Mitarbeiter an sechs Standorten in der Schweiz.

Televis wurde im Jahr 2009 als Abspaltung von Avaya Österreich gegründet, schlitterte 2014 in die Insolvenz und wurde anschließend saniert. Televis-Eigentümer Peter Haas übergab nun die gesamte Geschäftstätigkeit an die T&N. (APA, 26.03.2017)