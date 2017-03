Uber zieht Roboterwägen aus dem Verkehr

Nach einem Unfall nimmt der Taxivermittler seine selbstfahrenden Autos aus dem Verkehr

Nach einem Unfall im US-Bundesstaat Arizona zieht der US-Fahrdiensvermittler Uber seine selbstfahrenden Autos aus dem Verkehr. Bei dem Zusammenstoß in Tempe sei niemand schwer verletzt worden, sagte ein Uber-Sprecher. Fahrgäste seien nicht an Bord des Sportgeländewagens der Marke Volvo gewesen. Den Unfall soll nicht das computergesteuerte Auto verursacht haben, sondern der Fahrer des anderen Pkw. Nach Polizeiangaben hatte er dem Uber-Wagen die Vorfahrt genommen. Das selbstfahrende Fahrzeug kippte nach der Kollision auf die Seite.

Uber arbeitet schon länger an Technologien für autonomes Fahren und bietet den Service außer in Arizona auch in den Städten San Francisco und Pittsburgh an. Dabei sitzt aber immer ein Fahrer im Auto, der in Notfällen die Kontrolle übernehmen kann. Ob das Uber-Auto bei dem Unfall im Selbstfahrmodus unterwegs war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. (red, 26.3.2017)