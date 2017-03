Cincinnati – Bei einer Schießerei in einem Nachtclub in der US-Stadt Cincinnati (Ohio) sind laut Medienberichten ein Mensch getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden. Die Gäste seien in Panik geraten, als in der Nacht auf Sonntag die Schüsse fielen, sagte Vize-Polizeichef Paul Neudigate. Er sprach von "vielen Opfern". Festnahmen gab es nach Angaben der Polizei noch nicht. (APA, 26.3.2017)