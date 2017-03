IS reklamierte Anschlag mit sechs Toten in Bangladesch für sich

Bei den Toten handelt es sich um vier Zivilisten und zwei Polizisten

Dhaka – Bei einer Bombenexplosion in der Nähe eines vom Militär umstellten Gebäudes sind am Sonntag in Bangladesch sechs Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Anschlag in der Stadt Sylhet für sich. Die Polizei erklärte, es sei unklar, wer den Sprengsatz gezündet habe.

In dem umstellten Gebäude vermuten die Behörden IS-Mitglieder. Bei den Toten handelt es sich um vier Zivilisten und zwei Polizisten. Nach Angaben der auf Beobachtung von Terrorpropaganda spezialisierten Site Intelligence Group erklärte der IS über sein Sprachrohr Amaq, hinter der Explosion zu stehen. (APA, 26.3.2017)