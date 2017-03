Wien: Mann nahe Lugner City durch Messerstiche getötet

Gewalttätige Auseinandersetzung vor Lokal in Wien-Ottakring

Wien – Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einem Lokal in Wien-Ottakring ist am Sonntag gegen 6.00 Uhr ein Mann durch Messerstiche tödlich verletzt worden. Der unbekannte Täter ist nach wie vor auf der Flucht. Bei dem Opfer handelte es sich um einen 21-jährigen Mann, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Am Sonntag wurden zunächst zwei Bekannte des Opfers, als Tatzeugen einvernommen.

Der 21-Jährige sei mit ihnen in dem Lokal am Lerchenfelder Gürtel gewesen, wo sie Alkohol getrunken hätten, gaben die zwei Freunde des Opfers an. Plötzlich sei der 21-Jährige mit dem Lokalbesitzer in Streit geraten. Andere Gäste hätten sich daraufhin in die Auseinandersetzung eingemischt, die sich vor das Lokal verlagerte.

Es kam zu einer Prügelei, bei der der 21-Jährige und seine Begleiter mit Faustschlägen, Fußtritten und Gürteln attackiert wurden. Die beiden Zeugen sprachen von rund sieben bis zehn Angreifern, sagte Keiblinger. Ein bisher Unbekannter griff den 21-Jährigen schließlich mit einem Messer an und fügte ihm eine erhebliche Stichverletzung im Rückenbereich zu. Der Verletzte schleppte sich noch etwa 100 Meter auf dem Gehsteig davon, ehe er auf die Fahrbahn taumelte, wo eine Autofahrerin auf ihn aufmerksam wurde.

In der Annahme, der Mann sei von einem Fahrzeug angefahren worden, verständigte sie die Einsatzkräfte, berichtete Keiblinger. Der 21-Jährige wurde medizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Trotz Notoperation starb er rund eine Stunde später. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Die Einvernahme der beiden Zeugen durch Ermittler des Landeskriminalamts Wien dauerte am Sonntagnachmittag an. (APA, 26.3.2017)